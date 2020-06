A zi kuupolisi a ninge hahende

Edhina Matheus Slogan nge tali tumbulwa, omadhiladhilo goyendji ohaga tondokele komimvo 2004 sigo 2016 sho kwali, ta dhana onkandangala miikundaneki onga omupoliko gwoshitopolwa shaShana, omanga inaa tembukila koWindhoek.

Ashike, edhina lye olya ka kana mo miikundaneki, shoka kwali tashi holola kutya ope na ompito, a li a yelwaayelwa metango lyopolisi, nenga a ya koshikandjo shilwe shopolisi.

Konima yoomvula dha piti, Matheus okwali a eta elunduluko enene no lyongushu monkalamwenyo ye, sho a mono kutya ‘kosikola hwepo’ e ta ilongo nokulundulula oshimpungu sha pitile meilongo koshiputudhilo shopomba sho University of Namibia, hoka ilongel uuhende.

Nena okuna ehangano lye mwene tali ithanwa Slogan Matheus and Associates.

“Eilongo lyandje okuninga Hahende oshowo ontseyo nda mono miilonga yetanga lyopolisi, okwali sha kwathandje okuthiga po iilonga yuupolisi opo ndi ninge Hahende,”Matheus ta ti ngaaka.

Matheus okwali a longele etango lyopolisi uule wethimbo lyi vule poomvula omulongo, sho a li a thigi po ompito yuu Inspekta muDesemba 2016.

Okwati, okwali a ndhindhilike okaana uuyuki taku longelwa aaNamibia aakwawo oshoka kaye na ontseyo yuuthemba wawo oshowo oshimaliwa sho kufuta Hahende opo eya gamena una yeli muupyakadhi.

Ta ti, shoka okwali she mu pe omukumo opo a penune epandje epe, opo a vule okukwathelwa oshigwana notseyo ye ndjo ena.

Okuna onzapo yo B-Juris Law Degree oshowo LLB Hounors Degree, na ngaashi ngeyi omutambulwa hahende mohofa yopomba yaNambia.

“Okwali nda mono ontseyo yandje, yongushu konima kwali nda idhewula tango kehangano tali ithanwa Shikongo Law Chambers moWindhoek. Onda patulula ehangano lyandje omvula ndjika muMalitsa nonda kutu aanilonga yeli yaali,” Matheus a popi ngaaka.

Matheus okwa yambukile momukunda Omashekediva, moshitopolwa shaNgwediva. Ta to okwa putuka owala ha litha iimuna ngaashi nana aamati aakwawo ya putuka taya ningi. Ashike okwali a tembukile kondoolopa Otavi pamwe na yina, naahoka hoka oko a tamekele osikola yopetameko sigo a ka hulitha kosikola onene yaTjikoto.

Ta ti, okwa putuka pamwe naanona ooyakwawo, nethimbo olindji okwali haya kala ya kalela oradio yo muzizimbe, hoka kwali haya tala ooprogalama dhi ili no dhi ili.

Ta fatulula ta ti, Otavi ehala eshona, ka mwali nuna omuntu ha longo iilonga ya li ta i vulu okufuula aanona aashona opo ya landule moonkatu dhe, ka kele komupolisi, omulongi nenge omupangi.

Tati okwa putuka, e na edhina lya tseyika nawa omolwa etanga lyokoompadhi ndyoka ta hokolola ta ti, okwali okati komokutsi kuye.

Okwali adhanene oosipana dha shiwika nawa ngaashi Touch and go, Young chiefs, Hotspur nodhi ndji itaa mana oku dhitumbula.

Ta kumagidha ta ti, kehe gumwe ota vulu okuninga shoka a hala okukala nenge okulonga monkalamwenyo ye, ngele a tokola okushininga ngaashi nana omutima gwe tagu ti na kale eli nenge a ninge. Ina mu gandja ompito kaatondi.

“Ondeshi pondola okukala hahenda gwo shili, natango ngele onda mono ompito yoku igwedhela ko, otandi yi tambula noomako agehe. Hapo nda hulila mpaka natango ondina okulonga nuudhiginini oshoka ondina oonkondo no hokwe okukwathelwa oshigwana,”Matheus ta ti ngaaka.

