Anthony Josua otashi vulika a ka dhane moKinshasa

Omuhwahwameki gomaudhano gobokisa Eddie Hearn okwa ti oya li ye na iigongi moka tashi vulika yi ka ete iizemo opo Anthony Josua a ka kondjele mokapale hoka ka li ke na uudhano uunenene mboka wa tseyika nawa onga ‘Rumble in the Jungle’ moKinshasa, Democratic Republic of Congo. Mohamed Ali okwa li a kumitha uuyuni sho a li a dhenge George Foreman nokusindana po epaya lyoheavyweight mo1974.

“Oko ngiika okapale ka simana, nenge olugodhi lwa simana mondjokonona,” Hearn ta ti ngaaka.

“DRC okwa hala okwopalekulula okapale kawo. Shoka oshinima oshiwanawa.”

Ta popi no 5 Live Boxing naCastello naBunce, Hearn okwa ti: “Opwa kala oonkundathana kombinga yoshinima shoka. Oshi li kokukle natango ashike omadhilaadhilo opo ge li nota tu ke shi tala nawa.

“Ye [Josua] okwa hala okuthiga mo edhina lye muudhano. Ngele owa tala kedhina lye, okwa lwa kehe pamwe moUK, Madison Garden osho wo koSaudi Arabia.

“Okutula Africa, China osho wo uuzilo wokokule momusholondondo gwe, mpoka opo ihe ho adha omuthika guuyuni. Ke na nasho ashike okwa hala okuninga ondjokonona.”

Joshua, 30, okwa li a sindana epaya lye lyoheavyweight ndyoka a li a kanitha sho a dhenge Andy Ruiz Jr muudhano mboka ya dhanununa moSaudi Arabia muDesemba.

Sha landula uudhano wawo naRuiz moNew York osho wo muuzilo wopokati, Hearn okwa ti uudhano tawu landula waJoshua otawu ka kala ngiika koUK- naKubrat Pulev gwaRomania a talika ko onga oye te ke mu taalela.

“Otwa hala uudhano moUK kehulilo lyaMai nenge kuyele muJuni,” Hearn ta ti ngaaka, ngoka a li a popi kutya ngiika otawu ka dhanenwa mokapale koEmirates, Tottenham Hotspur, Olympic Stadium, the Millennium Stadium osho wo Twickenham onga owo uupale tamu vulu okudhanenwa moka.

“Ethimbo lyokugalukila kegumbo olya thikana. Ngele owe mu pula mpoka a hala pu kale uudhano ote ku lombwele kutya omoLondon, onkene shoka osho tatu ka kambadhala.

-BBC

