APP ya hala eyalululo lyomahogololo moNdonga Linena

RUNDU – Ongundu yoAll People’s Party (APP) oya li ya pula uukwashili wiizemo yomoshikandjohogololo shaNdonga Linena moshitopolwa shaKavango East.

Ongundu ndjika otayi ti omukalelipo gwawo okwa mona mo omawi ge vulithe gwaangoka taku ti oye omusindani gwoSwapo. Ongundu ndjika tayi ti kutya omawi ngoka kwa li kwa tiwa oga ekelwahi kaga li ga yonuka ngaashi tashi uthwa koveta.

Djami Balthazar Daniel gwo-APP okwa mono omawi 1 061 – a thigwa po nomawi 12 kokandidate yoSwapo Kampota Michael Shiwana ngoka a mona omawi 1 073.

APP candidate Djami Balthazar Daniel got 1 061 votes – 12 votes less than the Swapo candidate Kampota Michael Shiwana who received 1 073.

“Shi ikwatelela kuuyelele mboka tu na opwa li uumbaapila womahogololo 54 mboka wa hogololo okandidate yawo nuutatu woSwapo oshoka awuhe kumwe owa li57, onkene ngeno otwa li twe wu gwedha kumwe andola otse twa sindana,” osho amushangandjayi gwo-APP Vinsent Kanyetu ta ti ngaaka. Kanyetu ta ti okwa li a pula aanambelewa yokakomisi komahogololo (ECN) opo iizemo yi yalululwe ashike oya tindi noye mu tumu komukuluntu gwomahogololo Theo Mujoro.

“Onda li nda popi naMujoro nokwa ti kape na uupyakadhi oku shi talulula ngele oge li posenda yokuninga omakwashilipaleko ashike aanambelewa yo-ECN oya ningi iinima iidhigu na inaya zimina keyalululo,” Kanyetu ta ti.

“Otwe shi tula momake gohahende yetu.”

Kanyetu ta ti yo onga ongundu oya hala omayalululo oshoka omawi gawo gamwe ngoka ga ekelwahi kaanambelewa yo-ECN oga li gen a okuyalulwa, ta ti epuko oosho owala ommuhogololi a pitililitha e ta thaneke okakombo ka fa kay a moshipala.

“Ndyoka kali shi ewi lya yonuka oshoka omuhogololi otu wete elelakano lye, noveta otayi tui ntala kelalakano lyomuhogololi,” ta ti ngaaka.

“That is how it was at some polling stations and this ballots were not regarded as spoiled. This is one of the most disorganised elections I ever witnessed, most results were not verified in Kavango East.”



