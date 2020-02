Kagame a lombwela Uganda a longe naashoka shi li mondjila

Presidente gwaRwanda Paul Kagame okwa li a kumagidha Uganda a kalele po oohapu dhe niilonga moontamanana ndhoka dhi li metifa pokati kiishiindalongo mbika iyali yokuuzilo waAfrica, oshikandeneki shaRwanda sha yama kepangelko tashi ti ngaaka. Iilongo mbika iya li yi itaalela omolwa onkalo yegameno, moka tayi lundilathana kutya oyi ili kohi. Oshiwike sha za ko, aanambelewa aakuluntu yomapangelo ngaka gaali oya li yi iyula omalaka omawinayi komalungula. Rwanda okwa li a pata oongamba dhe naUganda muMaalitsa 2019 nonkambadhala yombili oomwedhi dha ka landula koLunda shaAngola inadhi pondola sha.

Presidente Kagame okwa li a lombwele osheendo shaanadiplomate aakwiilongo moshilandopangelo, Kigali mEtitatu kutya ethimbo olya thika iilongo mbika iyali yi longe shoka shi li mondjila,

“Ekwatathano lyiitopolwa naakwashigwana ihali ya po ashike shaashi omuntu to popi, aawo, ohashi pondolwa uuna to ningi shoka shi li mondjila,” Presidente Kagame ta ti ngaaka.

“Ihumbatela mushiinda ngaashi wa hala e ku ihumbatele. Ito kala ashike to ningi nayi aantu mboka ya za poshishiindalongo ngaaka, ngoye to shuna to ka tya oshinima shika shopoongamba iipolopolo,” Kagame ta ti ngaaka.

Olopota yoshifo tayi ti omupresidente gwaRwanda ota ka iyutha komauvathano gawo gomoLuanda.

Moshigongi shahugunina pokati kiilongo mbika iyali moKigali muSepetemba, Rwanda okwa li a pe Uganda omusholondondo gwomadhina 200 gaakwashigwana ye mboka ta ti oya mangwa shaa li paveta moUganda na naya mangululwe opo ombili yi pangele.

-BBC

2020-01-31 08:56:05 1 days ago