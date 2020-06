Aanyasha otaya vulu  okuza mo momapandanda

Omulumentu gwomimvo dhopokati Risto Mbangula, omukalimo gwomOshakati okwa ti, aanyashi oyendji oya hulila momapandanda omolwa omatempelo ga yooloka.

Ta ti, oku na ondungethaneko ndjoka tayi vulu okukongolola nokugangaleka aanyasha opo ya ze mo momapandanda noku gundjilika omadhiladhilo gawo, ashike ompito yoku gandja omayele ga tya ngaaka oya pumba.

Monkundathana naKundana okwa ti, onkalamwenyo ye, oya hulile muunyengwi omolwa oshimaliwa sho kufuta osikola kashali po sho natango kashipo.

Mbangula okwa li a thigi po osikola, yoshiputudhilo shopombanda (Polytechinic of Nambia) omivo omulongo dha pita, sho a li momvula ye ya hugunina konima yi na ngoka oye kwali he mu sile oshimpwiyu a hulu ko. “Onda kala tandi nyangadhala, andi kongo iilonga opo ndi mone oshimaliwa sho kufuta osikola yandje, ihe ihandi mono iilonga. Onkalo oya tameke tayi dhigupala, shoka shaka thiminikendje okutameka okunwa omalovu oshoka ondali nda itaala kutya omalovu otaga dhimmi po omadhiladhilo gandje,” Mbangula ta ti ngaaka. Ta hokolola ta ti, shoka inashi mu kwatha nando, ihe oshe mutula mekano nomonkalamwenyo ombwinayi. Okwa haluka ashike omadhiladhilo gosikola ka gemo we momutse gwe, ihe oha penduka ashike ta ipula kutya openi ta mono okunwa oshoka okwe shi ningi onkalondjigilile no kwali eshi taa mbako kutya, esiku itali vulu okupita inaa nwa omalovu. Omumati omugundjuka ta ti, elongo okuli hole, ye natango okweli mona nonande inali gwana po ngaashi ali a lalakana. Ta ti, okuna ohokwe yo kutsikila eyilongo lye, ngaashi ali a lalakana sho a mana ondondo 12, ta ti okwali ena omadhiladhilo gongushu ashike okwa hulile muunyengwi.

Mbangula okwa ti, okwali adhimbulula kutya onkalo eli muyo hayo onkalo e na okukala muyo, ihe omalovu oge mu ningilile mo. Tati okuna edhiladhilo lyo kuya po nomadhewo, omawudhano oshowo iinyangadhalwa yilwe, unene momalukanda ageshe gaShakati, oshoka okwa dhidhilike kutya uunona oshowo aanyasha mboka haya zi momalukanda, o haya hulile momapandanda oshoka kaye na shoka ya iipyajkadhila nasho. “Ondi na ohokwe nomadhiladhilo ogendji okuya po noopoloyeka dha yooloka, okudhewula oshowo okugandja omalongo kaanyasha, opo ya kala ya iipyakadhila uuna taya zi koosikola nenge mboka yeli momagumbo taya kongo iilonga,” Mbangula a popi ngaaka. Ta ti edhiladhilo ndyoka okwali eya po nalyo, oshoka monkalo a zi muyo okwali a yi mo oshoka ka kwali ena shoka tashi vulu okungungumaneka omadhiladhilo ge, ngaashi iinyangadhalwa a zi nokuyi tumbula. Mbangula natango okwa indile Uuminisiteli womadhano wukambadhale ngaa mpoka tawu vulu opowu to te po omahala gomayinyanyudho, hoka aanyasha taya vulu okuya uuna kaa yena sho taya ningi. Natango okwa indile ngoka ena omadhiladhilo taga tsu kumwe na ye, no taya vulu okulongela kumwe okuya po na shimwe, a kale a manguluka okuthika puye etaye shi tula miilonga, ta ti okwa tokola okushitula miilonga omayimbidhidho ashike a pumbwa. “Ta ti shoka otashi ka kwathela oyendji ya pikwa komalovu, komakaya oshowo iingangamithi mbyoka hayi pike aanyasha no kuya longitha iinima inayi uka,’ Mbangula a fatulula.

